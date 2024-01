Una vita spesa per la Chiesa e per la sua gente

Lascia un grande vuoto in Friuli-Venezia Giulia la repentina scomparsa di monsignor Duilio Corgnali, sacerdote e giornalista brillante, fortemente impegnato nella vita della Chiesa locale e in tante battaglie per la sua terra, anima, come spesso è stato definito, della ricostruzione morale delle comunità dopo il sisma del 6 maggio 1976. Duilio Corgnali, già sacerdote, si trovava a Roma quel 6 maggio come studente alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, ma, avuta la notizia del terremoto, decise di rientrare subito in Friuli-Venezia Giulia iniziando una stretta collaborazione con monsignor Alfredo Battisti, l’arcivescovo di allora. Credeva nell’importanza della comunicazione per la Chiesa: per 21 anni, a partire dal 1978, fu direttore del settimanale diocesano «La Vita Cattolica», dal 1993 ...

