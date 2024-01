Il vertice di Davos, la scorsa settimana, ha messo in luce inquietanti elementi di riflessione socio-economica. Oltre a fornire un quadro non proprio roseo delle prospettive dell’economia globale, a cominciare dalla recessione tedesca, significativo è quanto emerso dal report sulle diseguaglianze sociali presentato da Oxfam. Questo rapporto ci racconta un decennio di fratture sociali e ci mette dinanzi a un orizzonte incerto, in cui, probabilmente, ci vorranno più di due secoli per mettere almeno un argine alla diffusa povertà, causata da un ritmo vorace dell’impostazione economica, che — come chiarito dai dati della World Benchmarking Alliance — plasma un mondo sempre più diviso, in cui ampi segmenti di forza lavoro non solo hanno perso potere d’acquisto, ma hanno subito un concreto danno salariale. Che cosa ...

