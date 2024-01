Al Teatro Ambra Jovinelli di Roma i giovani attori del Gruppo Teatrale “I SognAttori” portano in scena “La Macchina dei Sogni”, un musical inedito e attualissimo scritto e diretto da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla dedicato alla difficile e delicata tematica del gioco d’azzardo. Una serata unica di beneficenza: “La Macchina dei Sogni”, infatti, sostiene il progetto “Conoscere per non azzardare”, promosso dalla Caritas diocesana di Roma, che durante l’anno organizza incontri di prevenzione, sensibilizzazione e animazione territoriale per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo, ed è realizzata in collaborazione con le Caritas diocesane del Lazio, la Fondazione Salus Populi Romani e la rete “Mettiamoci in gioco” Lazio. La vicenda è ambientata in un mondo immaginario e coloratissimo, quasi perfetto e (solo ...

