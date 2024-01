Nel pomeriggio del 18 gennaio si è svolto a Viterbo il convegno: «L’appello di Sturzo tra progressisti e conservatori». Di seguito pubblichiamo la relazione del docente di teologia sistematica presso la Pontificia Facoltà teologica di Sicilia. Il tema su cui nel giorno anniversario della fondazione del Partito Popolare Italiano riflettiamo insieme, scavalcando le differenze che pur ci distinguono sotto il profilo culturale e politico, è tanto importante quanto non facile da trattare: Luigi Sturzo tra progressismo e conservatorismo. Progressismo e conservatorismo sono categorie tipiche dell’ambito politico in cui don Sturzo era abituato a muoversi e a operare. Esse però hanno applicazioni anche in altri ambiti, da quello culturale ed etico a quello religioso ed ecclesiale. E questo a riprova del ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI