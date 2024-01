Prima accoglienza nel rispetto della dignità umana

Le suore scalabriniane hanno aiutato oltre 4000 migranti giunti a Siracusa da agosto a oggi: un numero davvero considerevole di persone che ha ricevuto un solido sostegno dalle missionarie di san Carlo Borromeo. Le religiose e i volontari hanno messo in campo varie iniziative per dare un aiuto in situazione di emergenza a queste persone che, mettendo a rischio la propria vita, sono sbarcate in Sicilia dopo aver attraversato il mar Mediterraneo. Si tratta di uomini, donne e bambini che vengono ospitati per pochi giorni nei centri di prima accoglienza, per poi venire trasferiti in altre strutture dislocate in varie città d’Italia. «Siamo a Siracusa già da dieci anni», racconta a «L’Osservatore Romano» suor Rosa Maria Zanchin: «Qui facciamo un lavoro di accoglienza dei migranti teso a una loro ...

