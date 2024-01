«Ormai manca poco al Giubileo e molto è stato fatto, ma molto è ancora da fare per restituire decoro alla città di Roma e ai suoi abitanti e per efficientare la qualità del lavoro e del servizio, a partire dalla realizzazione del termovalorizzatore, che auspichiamo da tempo: sulle questioni riguardanti i rifiuti nella Capitale si deve guardare la luna e non il dito, affrontando ogni questione nel merito, senza impigliarsi in questioni secondarie, che rappresentano soltanto una perdita di tempo e distolgono dai veri obiettivi». È quanto si legge in una nota dei segretari generali della Cisl del Lazio e della Fit-Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli e Marino Masucci, in cui si aggiunge che «una città che, come Roma, ha l’estensione territoriale più grande d’Europa e che, ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI