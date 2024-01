I segni dei tempi

Il messaggio di La Pira in un mondo in cerca di visione «L’impegno politico — cioè l’impegno diretto alla costruzione cristianamente ispirata della società in tutti i suoi ordinamenti a cominciare dall’economico — è un impegno di umanità e di santità: è un impegno che deve potere convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera, di meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità». È la tarda primavera del 1945. In un’Italia ancora piegata dalle sofferenze della guerra, sommersa dalle sue macerie morali e materiali, Giorgio La Pira affida alle stampe un testo, La nostra vocazione sociale, che raccoglie le sue riflessioni degli ultimi drammatici anni. Fuggito da Firenze dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, costretto a ...

