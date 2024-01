È una rivoluzione, senza dubbio. Ma proprio in quanto tale, l’intelligenza artificiale (AI) porta con sé aspetti sia positivi che negativi. Da una parte, infatti, si profilano nuove possibilità in diversi settori quali ad esempio l’informazione, l’alfabetizzazione, la tutela dell’ambiente e della salute. Ma allo stesso tempo, in ciascuno di questi ambiti sorgono molti dubbi e interrogativi.

Perché a mancare non è soltanto una regolamentazione globale in materia, ma è anche e soprattutto un approccio etico adeguato e consapevole, affinché si arrivi a comprendere fino in fondo il rischio che derivano da un utilizzo sbagliato dell’AI.

Come afferma Papa Francesco, infatti, l’auspicio è che il fine ultimo di questa rivoluzione digitale sia sempre quello di operare per «un mondo più solidale, giusto e pacifico».



