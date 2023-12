Un ponte (futurista) tra la Capitale e la Sicilia

Poliedrico e versatile, nella pittura come nelle arti applicate, Pippo Rizzo lo è sempre stato. Basta soffermarsi sulla produzione realizzata per la Casa d’Arte Futurista che aveva avviato nella sua terra d'origine, la Sicilia: l'unica in meridione che proponeva arredi, arazzi, ceramiche, tappeti e stoffe con una visione d'insieme proiettata al moderno e al futuro. Lui stesso si definiva “irrequieto”, un termine che nel suo caso sintetizzava perfettamente la voglia di trovare nel cambiamento e nella sperimentazione, la cifra stilistica che meglio lo rappresentasse. Alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, la mostra “Pippo Rizzo. Palermo/Roma. Andata e Ritorno”, aperta sino al 4 febbraio, ricostruisce il suo nomadismo artistico che lo portò ad essere ponte del Futurismo da Roma a tutto il Meridione, ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI