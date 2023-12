Il 2024 un anno di sfide per l’Ue e il G7

Bruxelles, 30. Numerose sfide attendono le nuove presidenze di turno del Consiglio dell’Unione europea e del G7, che spettano rispettivamente al Belgio e all’Italia. La presidenza belga del Consiglio dell’Ue, al via i primo gennaio 2024, si svolgerà nel pieno della campagna elettorale per le elezioni europee, previste a giugno. Tra le sfide in agenda anche quella della possibile riforma dei Trattati istitutivi dell’Ue, mentre rimane un’attenzione particolare sul tema dell’allargamento e sul sostegno dell’Ucraina. Quest’ultimo, insieme alle tante sfide dell’attuale panorama internazionale, sarà anche uno dei temi prioritari della presidenza italiana del G7, che prevede un vertice dei capi di Stato e di governo in Puglia a giugno.

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI