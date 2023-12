Il santo Natale vissuto attraverso le Natività dipinte e affrescate in diverse località nei pressi del lago d’Orta, in Piemonte. È l’opportunità che offre il libro dal titolo Seguendo la Stella. Piccolo percorso sulle tracce delle Natività (a cura di Federica Mingozzi, Laura Travaini, con la grafica di Mariella Tavarone e le fotografie di Fabio Valeggia, edito da Geo4Map, Novara, 2023, pagine 335, euro 22). Il volume collettaneo (contributi tra gli altri di Matteo Albergante, Giovanna Mastrotisi, Luisella Mazzetti, Gianfranco Quaglia, Alessandro Defilippi, Elena Mastretta, Maina Mainardi, Giovanni Brugo, Filippo Larganà, Roberto Storace, Bruno Quaranta e Giovanni Cordero) è una vera bussola che aiuta a dispiegarsi e orientarsi lungo il percorso delle sei Natività, in un ...

