«Viene per noi, piccolo, innocente, viene per noi, non possiede niente, ma per la gente oggi è nato un re»: sono le parole del ritornello di Il Natale di Francesco, nuovo singolo del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna che intende celebrare gli ottocento anni della nascita del presepe di Greccio e che verrà lanciato la mattina di Natale su Rai Uno nella trasmissione in onda dall’Antoniano poco prima della celebrazione della messa e della benedizione Urbi et orbi del Santo Padre. Un pezzo che profuma di francescanesimo a ogni parola, a ogni nota, ideato da un frate minore della Liguria, padre Marco Cosini, e arrangiato dal maestro Lucio Fabbri, che insieme hanno messo sulle labbra dei bimbi del Piccolo Coro, diretti da Sabrina Simoni; un testo semplice ma allo stesso tempo profondo, con un ...

