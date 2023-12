La corruzione ruba il futuro

In molti Paesi nel mondo c’è un “sovrapprezzo” per tutto. Si paga per accedere ai servizi sanitari, di cui si avrebbe diritto, ma anche per ottenere la patente o qualunque altro documento di routine, per avere permessi per costruire e tanto altro ancora. A un livello più alto, somme maggiori vengono pagate in tangenti per ottenere contratti governativi, diritti di marketing o per evitare ispezioni e burocrazia. Il volume annuale di tangenti in tutto il mondo è stimato in un miliardo di dollari. La corruzione costa all’economia più del 5 per cento del Pil globale, ovvero 2,600 miliardi di dollari. Ingenti somme di denaro che potrebbero essere utilizzate per migliorare gli standard di vita e l’accesso all’alloggio, alla salute, all’istruzione e all’acqua pulita vengono invece, perse a causa della corruzione. ...

