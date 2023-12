Vero porto

Fin dalla letteratura antica, il viaggio in nave è sempre stato un tòpos letterario con cui le culture hanno narrato le esperienze che percepivano come fondative alle origini delle loro civiltà: pensiamo all’Epopea di Gilgamesh nella cultura sumero-babilonese, all’Odissea, all’Eneide, a Noè. Nella nostra epoca storica, c’è un nuovo viaggio in nave che diventa fondativo, o meglio, più che uno, l’incontro di due viaggi in nave: il viaggio dei migranti e il viaggio dei soccorritori. Alla base c’è una caratteristica fondamentale della nostra epoca storica: la chiusura dell’Occidente colonizzatore, che mentre fonda il proprio benessere sulla continua depredazione del Sud del mondo, si chiude, impedendo alle persone di viaggiare in modo sicuro e legale per trovare qui una vita degna. Proprio ...

