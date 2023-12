Un’estate per Natale

Si intitola Un’estate il romanzo del Natale 2023, un Natale così intriso di odio e distruzione, così pieno di morte, sopraffazione e umanità violata. Si intitola Un’estate, questo squarcio di luce. Ambientato in una fattoria della campagna irlandese, Un’estate (Torino, Einaudi, 2023, pagine 74, euro 12, traduzione di Monica Pareschi) è l’ultimo libro della scrittrice Claire Keegan. Alla fattoria dei coniugi Kinsella (lontani parenti), una bambina silenziosa passerà un periodo con una madre e un padre non suoi. Per la famiglia di origine — fredda, numerosa e molto povera —, è una boccata di ossigeno, nemmeno troppo dolorosa; per la piccola narratrice, è l’occasione di crescere scoprendo un mondo nuovo («Tutto diventa sempre qualcos’altro, si trasforma in un’altra versione di quello ...

