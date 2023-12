Il Vajont del golfo di Napoli

Un bombardamento di detriti e frammenti incendiari provenienti dal mare, dal porto di Napoli, il 28 marzo 1943, in piena seconda guerra mondiale, conseguenza di un’esplosione ancora più grave e potenzialmente più letale dei bombardamenti “normali” perché fuoco amico, non annunciato da nessuna sirena di allarme. Un disastro di proporzioni enormi, che, per alcuni aspetti, ricorda la gigantesca esplosione che ha devastato il porto di Beirut tre anni fa, uccidendo oltre duecento persone e ferendone settemila. Avrebbe potuto intitolarsi Cronaca di un’esplosione annunciata il libro di Marco Liguori Caterina Costa, la nave dei misteri. Napoli, 28 marzo 1943: cronaca di una tragedia (Genova, De Ferrari Editore, 2023, pagine 250, euro 19,50, editing a cura di Monica Serravalle) una ricostruzione accurata e ricca di documenti ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI