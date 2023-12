Troppe guerre Il mondo è a pezzi

Roma, 16. «La tragedia della seconda guerra mondiale spinse al cambiamento, al negoziato per un ordine internazionale che non fosse basato sul diritto del più forte. La “guerra mondiale a pezzi”, porta a un mondo in pezzi». Lo ha sottolineato il presidente italiano, Sergio Mattarella, nel ricevimento al Quirinale per gli auguri di fine anno al Corpo diplomatico, riconoscendo che già dieci anni fa Papa Francesco aveva parlato di una “guerra mondiale a pezzi” lanciando un monito «oggi più che mai attuale» in quanto «serve una più consapevole lettura della realtà: questi frammenti di guerra, infatti, rischiano di creare false prospettive, ingannando la nostra capacità di analisi e di comprensione». «L’indebolimento del multilateralismo — ha fatto notare ...

