La musica come via di pace

Brescia , 16. Celebrare il valore della pace, attraverso la musica e le storie di resilienza e speranza provenienti da tutto il mondo. È l’obiettivo del concerto “Le stagioni illuminanti – La musica unisce” in programma oggi, alle 20.30 presso la collegiata di San Nazzaro e Celso a Brescia. L’evento, curato dall’associazione culturale “Note di talento” è una delle iniziative del primo festival internazionale “Note illuminate”, progetto cofinanziato dal Comune nell’ambito degli appuntamenti Bergamo-Brescia capitali della cultura 2023. Il programma prevede l’esecuzione delle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi e di opere di altri compositori, affidate a solisti provenienti da Palestina, Israele, Ucraina, Russia, Iran, oltre che dall’Italia. In un tempo in cui «immagini di dolore e devastazione ci feriscono ...

