«È uno splendore, ripeteva scegliendo con attenzione le parole per non farmi capire il sesso. Quando però capii, per un po’ non lo volli vedere. Ebbi una specie di rifiuto. Non ne potevo più di uomini, ero stanca di tutto il male che ci avevano fatto. “I maschi hanno il mondo in mano” diceva la gente. Ma che mondo è il loro, dico io. Un mondo crollato, finito, che si è quasi distrutto da solo, un mondo di errori uno dietro l’altro. E più ne fanno più continuano a farne». Racconta la sua reazione quando scopre che l’ultimo figlio è maschio, Marta, una delle protagoniste de La ballata delle anime inutili (Vicenza, Neri Pozza, 2023, pagine 142, euro 17), il nuovo romanzo di Tommaso Avati, che si apre nella Puglia di fine anni Trenta. Siamo in una masseria del Gargano dove ...

