Come i pastori di Greccio, gli spettatori sono «i protagonisti del presepe». Per questo, «siamo noi quei pastori che si mettono in cammino e siamo noi i pastori chiamati ad annunciare Gesù ai nostri fratelli». Così il cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, sabato pomeriggio, 9 dicembre, durante l’inaugurazione del presepe, proveniente dalla Valle Santa reatina, e l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza San Pietro.

Ricordando gli ottocento anni dalla prima rappresentazione della Natività a Greccio e dell’approvazione della Regola bollata da parte di Papa Onorio iii , il porporato ha sottolineato che la presenza di san Francesco invita alla riflessione «sulla tutela della casa comune, così come il maestoso abete addobbato con cinquemila stelle alpine coltivate in pianura, è testimonianza di rispetto per l’ambiente». Il presidente del Governatorato ha fatto notare che al termine delle festività natalizie, il maestoso abete proveniente dal comune di Macra in Piemonte, non tornerà nel bosco, ma dal suo legno verranno realizzati giocattoli da regalare ai bambini.

Da parte sua, suor Raffaella Petrini, segretario generale del Governatorato, ha invitato a raccogliersi intorno alla Natività, «come lo furono san Francesco e i suoi frati a Greccio. Siamo qui con lo stesso stupore, meraviglia e gratitudine per la possibilità di rivivere la venuta di Gesù al mondo».

Subito dopo la cerimonia di inaugurazione, circa 150 tra poveri e senza fissa dimora della zona intorno al Vaticano hanno preso parte alla cena organizzata per loro da Elemosineria apostolica e parrocchia di San Pietro, con il sostegno del Governatorato. L’iniziativa, svoltasi sotto il colonnato del Bernini, rientra nell’ambito delle “Azioni di carattere sociale della Basilica papale di San Pietro in preparazione al Giubileo”, presentate in conferenza stampa lo scorso 5 dicembre.