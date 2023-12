Gilles Vigneault, noto poeta canadese, descriveva la violenza come una «mancanza di vocabolario». Dal canto suo, Deleuze, anche lui di nome Gilles, filosofo francese, giunse ad affermare che «la violenza è ciò che non parla». Eppure, in un’era in cui la comunicazione non conosce limiti, le pagine di cronaca traboccano di episodi raggelanti in cui i giovani sono autori delle brutalità più inconcepibili: un adolescente di 15 anni viene rimproverato in classe e reagisce con un pugno alla sua insegnante; un diciassettenne è invece accoltellato solo per aver guardato l’ex ragazza di un altro; per non parlare di quello che uccide l’ex fidanzata a sangue freddo. Siamo convinti che, oggigiorno, la libertà di espressione e l’apertura all’altro abbiano raggiunto vette mai toccate ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI