Nella mattina di oggi, lunedì 6 novembre, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eccellenza il signor Everton Vieira Vargas, nuovo ambasciatore del Brasile, in occasione della presentazione delle lettere con cui viene accreditato presso la Santa Sede.

Il rappresentante diplomatico è nato a Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, il 23 gennaio 1955, è sposato ed ha due figli.

Dal punto di vista della formazione accademica, ha seguito un corso di preparazione (1976) e di perfezionamento per i diplomatici (1981), Istituto Rio Branco (Irbr); e uno di Diritto - Associazione per l’insegnamento unificato del distretto federale, Unidf (1977); ha conseguito un master in Relazioni internazionali, Boston University, Stati Uniti d’America (1983); ha seguito un corso di Alta formazione, Irbr (1994); e ha ottenuto il dottorato in Sociologia, Università di Brasilia (2001).

Ha ricoperto, tra altri, i seguenti incarichi: assistente, divisione dell’Organizzazione degli Stati Americani, presso il ministero per gli Affari esteri, Mae (1977); secondo segretario, ambasciata a Bonn, Germania (1981); assistente (1985) e sostituto capo (1987), divisione Scienza e Tecnologia, Mae; primo segretario e consigliere, rappresentanza presso l’Onu, New York (1988); consigliere, ambasciata in Giappone (1992); segretariato generale, coordinatore generale del Vertice delle Americhe, Mae (1995); capo, divisione Ambiente, Mae (1998); direttore generale, dipartimento Ambiente e Temi speciali (2001); professore di Linguaggio diplomatico, Irbr (2002-2007); assistente speciale (2005), capo di gabinetto (2006) del segretario generale degli Affari esteri (Relazioni con Stati Uniti d’America, Canada, Europa e Temi multilaterali); sotto-segretario generale, Sotto-Segretariato generale politico i (2007); negoziatore responsabile per il cambiamento del clima (2001-2005 e 2007); ambasciatore a Berlino, Germania (2009), in Argentina (2013), presso l’Unione Europea, Bruxelles (2016); coordinatore delle Relazioni internazionali, Stato del Pará (2019-2023).

A Sua Eccellenza il signor Everton Vieira Vargas, nuovo ambasciatore del Brasile presso la Santa Sede, nel momento in cui si accinge a ricoprire il suo alto incarico, giungano le felicitazioni del nostro giornale.