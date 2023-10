I gruppi presenti

All’udienza generale di mercoledì 11 ottobre, in piazza San Pietro, erano presenti i seguenti gruppi.

Da diversi Paesi: Partecipanti al Capitolo Generale delle Suore Oblate al Divino Amore; Missionari Verbiti; Oblate della Chiesa Missionarie Ecumeniche; Partecipanti all’Incontro “Vatican Round table of African Farmers”; Partecipanti alla Conferenza Italia-America Latina; Giovani del Gruppo Hakuna; Legionari di Cristo.

Dall’Italia: Pellegrini delle Diocesi di Siena - Colle di Val d'Elsa - Montalcino; e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, con l’Arcivescovo Cardinale Augusto Paolo Lojudice. Gruppi di fedeli dalle Parrocchie: Santa Maria Assunta, in Mezzocorona; Santi Prosdocimo e Donato, in Cittadella; San Martino, in Nembro; San Martino, in Elice; Santa Maria Annunziata, in Priverno; Santo Stefano e San Vito, in Baia e Latina; Santa Maria Assunta, in Volturino; San Giuseppe Moscati, in Taranto; Santa Maria del Carmine, in Gragnano; Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, in Telese Terme; Santa Maria Maggiore, in Ispica; Medici e Ammalati delle Società Scientifiche di Reumatologia; Fondazione Don Calabria, di Verona; Associazione anffas, di Carosino; Associazione Liberi e forti, di Sezze; Associazione Anziani, da diverse località; Associazione Gelmini, di Rimini; Associazione Note del pentagramma, di Mesagne; Scout Agesci, di Torremaggiore; Casa Circondariale, di Cosenza; Ufficio Missionario della Diocesi di Cosenza; Centri Anziani di Almenno San Salvatore; e Provincia di Macerata; Istituto Don Bosco - d’Assisi, di Torre del Greco; Istituto Europa, di Barrafranca; Scuola La Salle, di Roma; Delegazioni dai Comuni di Cervia; Casapulla; Appiano Gentile.

Coppie di sposi novelli.

Gruppi di fedeli da: Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia.

Dalla Polonia: Pielgrzymi z parafii pw. Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w Szczytnie; z parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Warszawie; z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu; z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu; grupy międzyparafialne z Włocławka; grupa młodzieży ze Szkoły Sióstr Prezentek w Krakowie; grupa pielgrzymów z Rzeszowa; grupa pielgrzymów z Wielunia; pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

De France: groupe de Diacres permanents du Diocèse de Cambrai, avec S.E. Mons. Vincent Dollmann; groupes de pèlerins des Diocèses de Cahors, Amiens, Toulouse.

De Belgique: groupe de pèlerins.

De Suisse: Servants de Messe de Bienne - La Neuveville.

From various Countries: Senior officers, diplomats and members of the nato Defense College.

From England: Pilgrims from St. James the Great Church/ Orpington.

From Scotland: Pilgrims from the Diocese of Motherwell.

From Denmark: Students and teachers from Sct. AlbaniSchool, Odense.

From Norway: A group of pilgrims.

From Indonesia: Pilgrims from the Archdiocese of Jakarta; A group of pilgrims.

From Malaysia: Pilgrims from St. Peter and Paul Church, Banting.

From The Philippines: Pilgrims from the following: Diocese of Dumaguete; Blessed Sacrament Parish, South City Homes, Biñan, Laguna.

From Canada: Pilgrims from the following parishes: St. Edward the Confessor, North York; St. Pius x, Toronto; A group of pilgrims.

From the United States of America: Pilgrims from the following: Diocese of Rochester, New York; Diocese of Corpus Christi/ Texas. Pilgrims from the following parishes: Our Lady of Perpetual Help, San Francisco, California; Sacred Heart, Reisterstown, Maryland; Saint John Paul ii, Helena, Montana; St. Viator, Las Vegas, Nevada; St. Michael’s, Reno, Nevada; St, Paul the Apostle, Jersey City, New Jersey; Our Lady of Solace, Brooklyn, New York; Saint Pancras, Queens, New York; St. Francis of Assisi, Jefferson, North Carolina; St. Joseph, Lancaster, Pennsylvania; Assumption of the Blessed Virgin Mary, Spokane, Washington. Pilgrims from the following: California; Eatonton, Georgia; Franciscan Alliance, Mishawaka, Indiana; St. Francis Retreat Center, Dewitt, Michigan; Conventual Priory of the Holy Cross, Onamia, Minnesota. Students and faculty from the following: emu (Eastern Michigan University), Ypsilanti.

Aus der Bundesrepublik Deutschland: Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden: St. Donatus, Aachen; Hl. Benno, Dresden; St. Remigius, Düsseldorf; St. Anja und St. Annegret, Erfurt; Kath. Kirchengemeinde St. Dionysius, Kerken; Hl. Benedikt, Maria Laach; Hl. Christophorus, Saarbrücken. Pilgergruppen aus dem: Erzbistum Paderborn; Erzbistum Köln; Bistum Münster. Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Komturei St, Thomas Morus, Essen; Kirchenvorstand St. Nikolaus Waldenrath und St. Nikolaus, Heinsberg; Studienreisegruppe Kesseldorf; Gruppe der Katholischen Polizeiseelsorge des Landes Sachsen-Anhalt; Gruppe der deutschen katholischen Militärseelsorge in Italien; cdu Frauen Union - Kreis Heinsberg; Doppelkopfclub Lengerich. Jugendliche, Schulen: Gymnasium Adolfinum, Bückeburg; Marienschule Cloppenburg, Cloppenburg; St. Franziskus-Schule Koblenz, Koblenz; Berufliches Gymnasium der hla (Handels/ehransta/ten), Lohne; Absolventen (Jahrgang 1973) des Gymnasiums Theodoriaum, Paderborn; Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn, Schäftlarn; Pilgergruppe der Pfarrei St. Marien und St. Johannes Baptist, Warburg mit der Stadt-und Jugendorchester der Stadt Warburg (48 Banda musicale); Pilgergruppe von Neugefirmten und Erwachsenen aus dem Pastoralverbund, Warburg.

Aus der Republik Österreich: Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden: Heilige Margaretha, Bad Waltersdorf; Pfarrverband Völkermarkt; Stiftspfarre Kremsmünster; Bischöfliches Gymnasium Graz.

Aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Pilgergruppe aus St. Jakob, Cham. Ministranten, Firmlinge: Firmanden der Pfarrei St. Martin, Baar; Firmgruppe, Maria Himmelfahrt, Baden; Firmanden der Pfarrei St. Antonius, Wallisellen.

Uit het Koninkrijk der Nederlanden: Pelgrimsgroep uit de Christus Salvator Parochie in Susteren.

Aus dem Fürstentum Liechtenstein: Ministranten und ihre Eltern aus der Pfarrei St. Josef, Triesenberg.

De España: Hermandad del Santísimo Rosario de Ntra. Sra. de la Paz, de Ronda; grupo de peregrinos de la Diocesis de Barcelona; Sanitarios del Hospital El Bierzo, de Ponferrada; grupo de peregrinos de Madrid.

De México: Parroquia del Sagrado Corazón, de Guadalajara; grupo de peregrinos de la Diocesis de Coatzacoalcos.

De Panama: Parroquia de Alanje.

De Colombia: grupo de peregrinos de la Diocesis de Cúcuta.

De El Salvador: Parroquia Nuestra Señora de La Asunción, de Izalco.

De Antillas Holandesas: grupo da Diocese de Willemstad, Isla de Curaçao.

De Portugal: grupo da Universidade Sénior, do Porto; Paróquia de Pombal.

Do Brasil: grupo da Diocese de Barra do Garças.