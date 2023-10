«Il progetto Ripa è un acronimo che sta per “Rinascere insieme per amore”», spiega fra Emanuele Meloni, vicario del convento di San Francesco a Ripa, della provincia di San Bonaventura dei frati minori del Lazio e dell’Abruzzo e responsabile del progetto Ripa dei Settesoli nel quartiere Trastevere di Roma. Qui i frati accolgono giovani a rischio di marginalità sociale con l’obiettivo di un loro reinserimento socio-lavorativo. Un progetto che risponde all’appello di Papa Francesco a «creare comunità pronte e aperte ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte». È un progetto — aggiunge il religioso — «che nasce nel 2011 per volontà del nostro capitolo provinciale, quando i frati raccolti in assemblea pensarono di trasformare questo ...

