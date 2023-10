Semplicità di un grande dono

Il Veneto si prepara ad accogliere la peregrinatio corporis di san Pio x che dal 6 al 22 ottobre torna a Treviso, Padova e Venezia, a centoventi anni dalla sua elezione al soglio pontificio, avvenuta il 4 agosto 1903. Si realizza così la sua profezia: «O vivo o morto tornerò», disse infatti l’allora cardinale Giuseppe Sarto prima di partire per il conclave da cui sarebbe uscito come successore di Pietro. È la seconda volta nella storia che le spoglie di un papa lasciano Roma per il suo paese natale (nel maggio 2018 Giovanni xxiii tornò nel Bergamasco). Un evento che si inserisce nel pieno del cammino sinodale della Chiesa. L’urna di Pio x , che oggi è nella basilica di San Pietro, sarà trasportata per 545 chilometri per arrivare, venerdì, nella cattedrale di Treviso. ...

