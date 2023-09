Il sorriso di chi ama

Era gremita fin dal mattino presto, ieri, la cattedrale di Palermo per ricordare don Giuseppe (Pino) Puglisi nel trentesimo anniversario dell’assassinio. Una giornata proseguita nel pomeriggio — con la messa presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, concelebrata dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, e i vescovi della Sicilia — e conclusa in serata con una processione attraverso il quartiere Brancaccio. Devoti, credenti e pellegrini si sono fermati a pregare fin dall’alba presso l’altare dell’Immacolata davanti alle spoglie di Puglisi, deposte in un sarcofago a forma di spiga a ricordare, come in un brano del Vangelo tanto caro al sacerdote ucciso in odium fidei dalla mafia e proclamato beato nel 2013, la sua presenza feconda come chicco caduto nella terra che muore e dà ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI