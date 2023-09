Non è passato inosservato l’ingresso dell’Iran nei Brics, l’alleanza dei Paesi cosiddetti emergenti, assieme ad Argentina, Arabia Saudita, Emirati, Egitto, Etiopia. A Johannesburg, al vertice di fine agosto, il via libera dei cinque membri “storici” — Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica — ha fatto parlare molti analisti di una nuova Bandung, la città indonesiana dove nel 1955 nacque il movimento dei non-allineati. In realtà, si tratta piuttosto del tentativo — soprattutto di Russia e Cina — di non isolarsi politicamente nel contesto della competizione globale. Di certo c’è che l’alleanza, improntata sul concetto di “multilateralismo inclusivo”, rappresenta oggi il 36% del pil mondiale e il 47% della popolazione dell’intero pianeta, e un salto qualitativo lo fa senz’altro dal punto di vista energetico: il ...

