La poesia dei disastri è un genere ibrido che unisce ai moduli lirici le istanze della poesia scientifica. Essa utilizza il mito e la scienza come metodi di indagine di un sapere unitario, rivelandosi il prodotto più caratteristico dell’enciclopedismo barocco. In questo particolare scenario s’inserisce la monografia di Antonio Perrone Il palinsesto della catastrofe. La metafora tra lirica e scienza nel barocco meridionale (Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2023, pagine 104, euro 18) che si prefigge due obiettivi: fornire una nuova interpretazione di questa metafora nella lirica breve e proporre una lettura per topiche della letteratura barocca, che ha il suo centro tematico nella catastrofe e il suo luogo di sviluppo nel Viceregno di Napoli. L’ambiente culturale della Napoli secentesca, essendo formato da accademie ...

