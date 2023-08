Oltre 50 incendi in Sicilia

Palermo, 28. Sono di nuovo in volo dalle prime luci dell’alba sei canadair e cinque elicotteri antincendio che da ieri sono impegnati nel contrasto agli oltre 50 incendi divampati in diverse località della Sicilia. La situazione sembra ora in lento miglioramento, dopo che decine di roghi nella notte hanno interessato le province di Palermo, Messina e Tapani. Devastata dalle fiamme, ieri, la zona di Catellammare del Golfo e Scopello, dove gli incendi hanno portato alla chiusura per alcune ore del vicino aeroporto Birgi di Trapani. Le fiamme sono state alimentate dai forti venti e dalle temperature elevate.

