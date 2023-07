L’intero cammino, che dalla Sicilia percorre lo Stivale e arriva a Padova, è fatto di tre milioni di passi. Per questo le 92 tappe percorse per seguire i sentieri di sant’Antonio, si è scelto di compierle con una “staffetta antoniana” che, dalla penisola siciliana di Capo Milazzo — approdo nel 1220 di frate Antonio, naufrago da Lisbona — si sono dirette verso la celebre basilica del santo a Padova, meta naturale del camminare in compagnia di Antonio. È stato il progetto «Antonio 20-22» a ispirare la realizzazione di un cammino dedicato al santo più popolare che, nativo di Lisbona, nel 2023 coinvolge in particolare i giovani che si preparano a vivere la Giornata mondiale della gioventù, prevista all’inizio di agosto nella capitale portoghese. «Prepara il cammino della tua mente all’amore ...

