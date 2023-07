«“Da chicco a chicco” nasce dodici anni fa in Lombardia da un’idea del gruppo Nespresso e dopo qualche anno di sperimentazione, in collaborazione con il Banco Alimentare, è gradualmente cresciuto fino a espandersi in altre regioni d’Italia: nel 2020 il Lazio, nel 2022 il Piemonte e nel 2023 la Puglia — ci racconta Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare —. In un’ottica di un’economia circolare viene recuperato il materiale utilizzato per le capsule: il caffè diventa compost, quindi fertilizzante da destinare alle risaie, e l’alluminio segue un altro percorso». Nelle regioni aderenti i cittadini possono lasciare le capsule esauste in diversi punti di raccolta, sia nelle boutique del marchio Nespresso, che nei bidoni appositi delle isole ecologiche partner dell’iniziativa. Queste vengono poi ...

