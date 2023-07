Cambiamento d’orizzonte

«Quale parola di speranza portare in terre che sembrano affette da un costante desiderio di fuga, con paesi che continuano a perdere gli abitanti più giovani, dove non si trovano quasi più negozi e dove da tempo le scuole, le poste e altri servizi essenziali hanno chiuso i battenti? Noi vogliamo farci carico di ciò e portare una parola di speranza alla nostra gente, cercando di trovare, al tempo stesso, percorsi adatti per tradurre il Vangelo in questo nostro ambiente». Questo il commento di monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, rilasciato a «L’Osservatore Romano» in merito all’incontro dei trenta vescovi delle aree interne d’Italia, provenienti da Liguria, Piemonte, Sardegna, Abruzzo, Molise, Lazio, Umbria, Campania, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Calabria e Basilicata, che si ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI