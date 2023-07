«Tanti sono i morti che ogni giorno piangiamo, persone che perdono la vita sui luoghi di lavoro. Li contiamo ogni giorno. Tanti, troppi. Anche in Molise»: così l’arcivescovo di Campobasso-Boiano, Giancarlo Maria Bregantini, ha ricordato di recente la tragedia che otto anni fa sconvolse la sua comunità. Era l’estate 2015 e nel santuario della Madonna di Costantinopoli, a Pietracatella, in provincia di Campobasso, erano in corso dei lavori di restauro quando, all’improvviso, uno dei soffitti della chiesa crollò investendo i due operai che in quel momento stavano lavorando. Uno, Antonio, rimase paralizzato mentre Giuseppe perse la vita gettando nello sconforto sia la comunità dove ha sede il santuario, sia quella di Riccia, luogo di provenienza dei due manovali. Ancora oggi rimane aperta la ferita di ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI