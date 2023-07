«Favorire un’iniziativa europea per la pace»

Roma , 3. «Prove di dialogo» e «una grande iniziativa europea»: sono questi gli strumenti auspicati dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), per favorire la pace in Ucraina. Il porporato — rientrato il 30 giugno da una missione a Mosca in qualità di inviato del Papa — è intervenuto, ieri sera, alla festa del quotidiano «Avvenire», svoltasi a Potenza, capoluogo della Basilicata. «Bisogna favorire tante iniziative per ritessere la delicatissima trama della pace», ha detto il presidente della Cei, ribadendo che «se la pace non è giusta, la guerra ricomincia; d’altra parte, non c’è giustizia se non c’è pace». «Non parliamo di pace a qualunque costo — ha aggiunto —, ma di ...

