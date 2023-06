In Cina la Banca centrale taglia i tassi

Pechino , 20. La Banca centrale cinese (People’s Bank of China, Pboc) interviene per ridare slancio all’economia, che stenta a riprendersi nella fase post-covid, e taglia due tassi di riferimento, usati per stimare i consumi e il ciclo economico. Il prime rate a un anno, che è indicativo per i tassi più vantaggiosi che le banche possono offrire alle imprese e alle famiglie, è sceso dal 3,65% al 3,55%, mentre il tasso a 5 anni, parametro usato per i mutui, è stato abbassato dal 4,3% al 4,2%. I provvedimenti, spiegano gli analisti, punterebbero a incoraggiare le banche commerciali a concedere più credito e a tassi più vantaggiosi, dopo che a maggio il tasso di disoccupazione tra i giovani tra i 16 e i 24 anni ha raggiunto un nuovo record nel Paese asiatico, al 20,8% solo nelle aree urbane. ...

