Lampi sulla realtà

«Mi sono messo a pregare. Prego per la mia sorella più grande Teresa, perché preghi per me. Una preghiera incrociata, la preghiera può fare molto. È il cicciofarmaco dell’anima. La mia sorella Teresa conosce tante cose di noialtri perché vede tutto dal più alto cielo. Non è qui, ma è come se ci fosse». Tutti lo conoscono come Beo, da scarabeo, ed è il protagonista del nuovo romanzo di Massimo Cecchini, Un morso all’improvviso (Torino, Bollati Boringhieri, 2023, pagine 204, euro 17): un quarantenne schizofrenico che vive in Toscana con moglie e figlia. Le riflessioni di Beo non sono poesie, ma lampi fulminei e chirurgici sulla realtà. Ascoltarli è immergersi nello sguardo dell’altro, del diverso. Di colui che è considerato pazzo, mentre ...

