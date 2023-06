Le cooperative reclamano attenzione

Cultura, turismo, sport. Tre asset fondamentali per il tessuto imprenditoriale della città di Roma. L’ecosistema economico già da tempo ha saputo investire in questi settori, traendone risultati concreti e quantificabili sia in termini di fatturato e che di immagine. Tanto però viene fatto anche dalla galassia del volontariato, che tuttavia fatica a veder valorizzati sui principali mezzi di comunicazione di massa gli sforzi profusi per l’inclusione dei soggetti più fragili della società. A cavallo tra questi due mondi si pone il sistema cooperativo, che nel Lazio abbraccia oltre 400 aziende, impiega più di 30 mila dipendenti e genera quasi due miliardi di euro di valore aggiunto. In particolare la Confcooperative locale, la più grande associazione di categoria italiana a rappresentare gli ...

