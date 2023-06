Biden: fondamentale l’accordo sul debito

Washington , 3. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden firmerà oggi l’intesa sul debito che ha evitato il defalut Usa e «il collasso economico». Biden lo ha annunciato ieri parlando alla nazione dallo studio ovale della Casa Bianca, dopo che il provvedimento era stato approvato in via definitiva dal Senato giovedì sera, al termine di settimane di lunghe trattative con i repubblicani. Il testo ora sospende il tetto del debito fino al 2025, in cambio di due anni di limiti di spesa e altri provvedimenti. Biden ha avvertito che un default avrebbe probabilmente portato l’economia Usa in recessione, con la conseguente perdita di milioni di posti di lavoro e un impatto sulla posizione economica mondiale del Paese. «Quindi è stato fondamentale raggiungere un accordo. Stiamo investendo nell’America, ...

