L e affermazioni elettorali di presidenti “progressisti” in Brasile e Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, sono stati nel 2022 gli ultimi tasselli di un rinnovato allineamento politico in Sud America. Una congiuntura che può favorire il rilancio della cooperazione regionale, quantomai necessaria nell’attuale periodo di sfide cruciali sul piano politico, economico e sociale, anche se rimangono non poche incognite: dalle elezioni di ottobre in Argentina, al processo per l’approvazione di una nuova Costituzione in Cile, fino all’evolversi della crisi politica in Perù. «A partire dal 2019, con la vittoria in Argentina del presidente Alberto Fernández, in Sud America si è aperto un ciclo nuovo che ha interessato quasi tutti i Paesi: il Perù con Castillo, il Cile con Boric, la ...

