L’Ue chiede nuove elezioni nel nord del Kosovo

Pristina, 2. Un ultimatum con «tre richieste chiare» da parte dell’Unione europea a Pristina e Belgrado: indire nuove elezioni locali nel nord del Kosovo, garantirvi la partecipazione dei serbo kosovari e avviare i lavori per istituire l’Associazione dei comuni a maggioranza serba nell’ambito del dialogo mediato dalle istituzioni europee a Bruxelles. Questo l’esito che emerge dall’incontro, avvenuto ieri a margine del vertice della Comunità politica europea in Moldova, tra i presidenti di Kosovo e Serbia, Vjosa Osmani e Aleksandar Vučić, l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Josep Borrell, il capo dello Stato francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. A chiarire l’importanza di queste richieste, rivolte innanzitutto a Pristina, è stato su Twitter lo stesso Borrell che ...

