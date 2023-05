Il mistero e la ragione umana

Di fronte alla Trinità di Dio il silenzio è oltremodo più significativo ed eloquente delle parole: «Dio si onora col silenzio non perché per niente si parli o si indaghi di lui, ma perché siamo consapevoli della nostra inadeguatezza a comprenderlo» (san Tommaso). La speculazione deve lasciare il passo all’adorazione, lo sforzo della concettualizzazione analogica deve cedere alla dossologia. Il pensiero umano non può valicare l’abisso che lo separa da Dio: «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! (Romani, 11, 33-36). Tuttavia il mistero, pur oltrepassando i limiti della ragione, non è irrazionale, semmai è sovrarazionale. E tutto ciò ben intendendo. La ...

