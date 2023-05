La crisi economica attanaglia il Ghana

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha accordato al Ghana un nuovo prestito da tre miliardi di dollari fino al 2026. Si tratta della conferma del pre-accordo stipulato alla fine dello scorso anno tra le due parti. L’attuazione del prestito prevede una prima tranche di aiuti da 600 milioni di dollari, già rilasciata, con successive rate da 360 milioni che saranno erogate con cadenza fissa di sei mesi, in base alle relazioni periodiche che il Fmi riceverà dal Paese africano. Questo prestito va in soccorso di un’economia che sembra in perenne crisi in una nazione che, nel corso dei sei decenni di indipendenza, ha già ricevuto ben 17 programmi di aiuto, l’ultimo terminato solo nel 2019. Nel frattempo, però, la pandemia e la guerra in Ucraina hanno fatto peggiorare la situazione e neanche i settori forti ...

