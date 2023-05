Chişinău, 27. Il parlamento della Moldova ha prorogato di altri sessanta giorni lo stato di emergenza che vige nel Paese dall’inizio dell’invasione militare russa in Ucraina. La decisione è stata presa a meno di una settimana dal secondo vertice della Comunità politica europea, che si terrà nella capitale, Chişinău, il primo giugno. Nel suo intervento in parlamento, il primo ministro, Dori Recean, ha spiegato che «permangono i rischi per la Moldova», giacchè sono possibili «violazioni dello spazio aereo» dovute alle ostilità nella confinante Ucraina. Secondo Recean, il conflitto potrebbe condurre anche a un nuovo flusso di rifugiati. In più di un’occasione, il presidente, Maia Sandu, ha parlato dell’esistenza di un piano russo per destabilizzare la situazione in ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI