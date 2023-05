Ancora allerta maltempo in Emilia-Romagna

Bologna , 26. Allerta rossa e arancione anche oggi in Emilia-Romagna, dove il rischio idraulico e idrogeologico derivante dalle forti piogge continua a fare paura. Ma il maltempo raggiunge anche altre regioni: ieri, una bomba d’acqua nell’avellinese ha provocato una vittima. Ed è allarme anche in Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche e Sardegna. Dalle istituzioni arrivano rassicurazioni: ieri, il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sorvolato in elicottero le zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, accompagnata dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Quindi, la visita è proseguita a Cesena dove la rappresentante Ue ha assicurato che Bruxelles «darà tutto il supporto possibile». «Sono venuta qui per dire “Tin bota” [“Resisti” in dialetto locale n.d.r.]. ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI