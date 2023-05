Bologna , 25. Un sorvolo in elicottero sulle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna e poi, alle 16.30, un incontro con la stampa presso l’aeroporto di Bologna: questi i momenti salienti della visita che oggi pomeriggio Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, compirà nella regione settentrionale colpita nei giorni scorsi da piogge e inondazioni. La rappresentante Ue «assicurerà le istituzioni locali e i cittadini sul sostengo dell’Europa in questo momento difficile», afferma il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer. Accanto a von der Leyen, ci sarà il presidente del Consiglio dei ministri italiano, Giorgia Meloni. In serata, poi, a Roma si terrà un nuovo Cdm per prendere ulteriori decisioni: in agenda c’è la possibile estensione dello stato di emergenza alle Marche e ...

