La Madonnina che salvò Sassari dalle bombe

Era il 1943 e per la città sarda, come per il resto dell’Italia, era un’ora tremenda. Una pioggia di bombe venute dal cielo avevano distrutto le città di Cagliari e di Alghero e il prossimo centro votato alla morte era Sassari. Solo questione di ore, di giorni al massimo, e lo storico capoluogo del nord Sardegna sarebbe stato ridotto a macerie come le due città sorelle, ormai in ginocchio e sfollate. È in quell’ora tragica, distruttiva, che l’arcivescovo Arcangelo Mazzotti, frate minore, compie un gesto inatteso e coraggioso: trasferisce l’antico simulacro della Madonna delle Grazie, la “Madonnina” come la chiamano i sassaresi, dalla chiesa dei frati minori di San Pietro in Silki alla periferia della città, nella cattedrale di San Nicola. In essa si alterneranno giorno e notte clero, religiosi e popolo, ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI