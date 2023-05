Pietro e lo scatto d’ira

Il rimando continuo tra arte e scienza qualifica e caratterizza l’universo di Leonardo da Vinci. È a questo fondamentale rapporto che si ispira il libro Omaggio a Leonardo per cinque secoli di storia 1519-2019 (Firenze, Leo S. Olschki, 2023, pagine 152, euro 32), a cura di Roberta Barsanti e Monica Taddei. Il volume presenta gli atti del ciclo di conferenze tenutesi alla Biblioteca Leonardiana, a Vinci, dal 26 gennaio al 23 novembre 2019. La rivisitazione del genio leonardesco non ha certo la pretesa di conchiudere in una definizione perentoria ed esaustiva le diverse e articolate dinamiche di una mente spumeggiante e vulcanica. Al contempo, tuttavia, il richiamo alla sua opera artistica e manoscritta vale a porre un forte e doveroso accento su alcuni riferimenti essenziali della storia della cultura. Ricorda Paolo Galluzzi che ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI