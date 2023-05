Si spegne una voce musicale

Un musicologo fra i massimi studiosi del teatro d’opera e dell’evoluzione del melodramma nel teatro contemporaneo: così il mondo della cultura italiano ricorda Gioacchino Lanza Tomasi morto l’11 maggio, all’età di 89 anni, nella sua casa a Palermo. Era direttore onorario dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dell’omonimo premio letterario. Nato a Roma, adottato dallo scrittore siciliano, è stato docente di Storia della musica all’università di Palermo, direttore dell’Istituto di cultura italiano di New York, sovrintendente del Teatro di San Carlo di Napoli, direttore artistico di Taormina Arte per il settore musicale. Il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, ricorda sue «opere liriche, concerti, balletti che per lunghi anni hanno portato Taormina sul tetto del mondo, segnando stagioni forse ...

