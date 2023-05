New York , 3. «La libertà di stampa è fondamento di democrazia e giustizia», rappresenta «la vera linfa vitale dei diritti umani». Così il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, in un messaggio diffuso in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa che cade oggi, 3 maggio. Tuttavia, sottolinea Guterres, «in ogni angolo del mondo la libertà di stampa è sotto attacco. La verità è minacciata da disinformazione e discorsi di odio che cercano di confondere i confini tra realtà e finzione, tra scienza e cospirazione». Le cause? «La crescente concentrazione dell’industria dei media nelle mani di pochi, il collasso finanziario di decine di organizzazioni giornalistiche indipendenti e l’aumento di ...

