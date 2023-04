Roma , 21. Salvataggi, sbarchi e pericolo di vita si alternano, drammaticamente, nella cronaca quotidiana sui migranti. Tra ieri e oggi, oltre 180 naufraghi sono approdati in Spagna, tra le isole Canarie e Motril. Altri 30 migranti sono giunti nel porto italiano di Augusta, soccorsi dalla guardia costiera in Sicilia. Arriverà, invece, lunedì a Ravenna la nave ong Humanity1 con a bordo 69 persone tratte in salvo da un gommone che navigava con mare mosso al largo della Libia. Ulteriori operazioni di soccorso si registrano in Tunisia, dove la guardia costiera ha bloccato 8 tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 229 persone. In dieci giorni, inoltre, la Marina marocchina ha intercettato 552 migranti tra l’Oceano Atlantico e il Mediterraneo. Ma l’emergenza resta costante: Alarm Phone ha segnalato 29 naufraghi a bordo ...

